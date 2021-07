Uitbaatster overstroomde Tommenmolen houdt moed erin: “De situatie in Luik is veel erger”

Museumcafé Tommenmolen ligt aan de Maalbeek in Grimbergen. Het is niet de waterloop, maar een vijver achter de molen die wateroverlast veroorzaakt. “Het water stond hier een halve meter hoog. We hadden nochtans zandzakjes en schotten aangebracht”, vertelt uitbaatster Christel De Bruecker. “We zijn pas deze voormiddag begonnen met het water weg te pompen. Omdat de vijver bleef overlopen door de aanhoudende regen had het geen zin om dat eerder te doen.”

Het is al de derde keer dat Christel haar zaak ziet onder water lopen, maar ze blijft de moed erin houden. “Het verschil met bijvoorbeeld Luik is groot”, relativeert de horeca-uitbaatster. “Wij pompen het water weg, kuisen de zaak op en kunnen weer voort. Hopelijk krijgen we alles opgeruimd tegen het trouwfeest van morgen, want het koppel heeft hun feest al drie keer moeten uitstellen door corona.”

Ook het cultuurcentrum, de Charleroihoeve en feestzaal Eldorado kwamen onder water te staan. De buurt van Humbeek Sas was zwaar overstroomd.