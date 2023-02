Uitbater Mippie en Moppie in Zemst overweegt beroep bij Raad van State

De uitbater van Mippie en Moppie 5 en 6 in Zemst en Hofstade is niet te spreken over de beslissing om alle filialen van de keten te sluiten. Ze denkt er over na om in beroep te gaan bij de Raad van State.

In november vorig jaar ging de bal aan het rollen toen beelden opdoken van een peuter die in zijn slaapzak aan een bed was vastgebonden met ducttape. Dat gebeurde in Mippie en Moppie 2 in Keerbergen, maar kort daarna stroomden al snel klachten binnen over de andere filialen. Uitbater Myriam Broeckx vindt de beslissing oneerlijk en stelt dat alle vestigingen meer dan 20 jaar lang regelmatig gecontroleerd werden.