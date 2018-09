Uitbreiding Bomaco definitief van de baan

De provincie Vlaams-Brabant trekt definitief de stekker uit de uitbreidingsplannen van de Bomaco-site. Er wordt wel onderzocht welke activiteiten in de leegstaande fabrieksgebouwen zouden kunnen worden ondergebracht.

In 2015 zette de voormalige houthandel Bomaco zijn activiteiten op de gelijknamige site stop. Toen bekend raakte dat er plannen waren om het hele gebied te herontwikkelen tot een industriezone, ontlokte dat een storm van protest. Onder andere buurtcomité De Acht Wilgen, oppositiepartij Zellik-Relegem en N-VA raadslid Joris Van den Cruijce kantten zich tegen de plannen.

Aanvankelijk was de provincie de plannen voor een uitbreiding van de site genegen, maar dat is niet langer het geval. De provincie trekt een definitieve streep onder het dossier en houdt het bij een herstructurering van de bestaande site. Daarbij wordt gedacht aan een uitbreiding van het provinciaal vormingsinstituut Pivo, dat vlakbij gelegen is.

Joris Van den Cruijce (N-VA) regaeert alvast opgelucht. "De strijd is gestreden en het doel behaald", aldus Van den Cruijce.