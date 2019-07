Uitslaande brand in appartement: vijf lichtgewonden

Er is vanochtend brand uitgebroken in een appartement aan het Breughelpark in Zellik. Eén appartement is vernield, andere liepen zware schade op. Het gebouw werd een tijdlang ontruimd. Vijf personen raakten lichtgewond.

De brand onstond vanochtend rond 9 uur op de tweede verdieping van het appartementsgebouw. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Bij aankomst zagen ze dat de vlammen al uit het appartement sloegen.

Op het moment van de brand bevonden zich een gezin met drie kinderen in het appartement. De vader liet zijn drie kinderen en vrouw via het balkon naar beneden, waar ze werden opgevangen door buren. Nadien is de man zelf van het balkon gesprongen. Ze alle vijf lichte verwondingen op en werden naar het ziekenhuis gebracht.

Door de uitslaande brand is één appartement volledig in de as gelegd, verschillende andere appartementen erboven liepen zware rook- en waterschade op. De bewoners werden een tijdlang opgevangen in een nabijgelegen sportcentrum. De appartementen die geen schade opliepen, zijn intussen opnieuw vrijgegeven.

Foto: Johan Colson