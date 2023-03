Uitslaande brand in Groot-Bijgaarden: twee woningen onbewoonbaar

De brand brak vannacht rond 1u30 uit in een woning aan de Brusselstraat. “De brand is ontstaan op de zolder en breidde zich snel uit naar het dak en de eerste verdieping en de zolder van de aanpalende woning”, meldt de Brusselse brandweer, die samen met Brandweerzone Vlaams-Brabant West de vlammen bestreed. “Een deel van het dak en de isolatie moest ontmanteld worden om de brand te kunnen blussen. Bij de brand vielen gelukkig geen gewonden.” De woning waar de brand uitbrak, was volgens de politiezone Dilbeek niet bewoond. Er waren werken aan de gang. De brand zou ontstaan zijn door een vuurtje waarop werkmannen gisteravond gekookt hadden. Een aanpalende woning is eveneens onbewoonbaar verklaar. Het getroffen gezin kan terecht bij familie.