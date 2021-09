Uitslaande brand treft woning in Hekelgem

In Hekelgem heeft vanmiddag een hevige brand in een woning gewoed. De brandweerzone Vlaams-Brabant West kreeg hulp van de brandweerzone Zuid Oost om het vuur te doven. De bewoners konden zichzelf in veiligheid brengen.

Rond 12.30 uur deze middag brak brand uit in een woning op de hoek van de Kerkstraat en de Oudebaan in Affligem. De achterbouw stond volledig in lichterlaaie bij aankomst van de brandweer. "De brand ontstond in de garage en sloeg daarna over naar de achterbouw. We hebben een doorslag naar de verdieping nipt kunnen vermijden", laat de brandweerzone Vlaams-Brabant West weten. De brandweer heeft de vlammen ondertussen onder controle. Bij de brand vielen geen gewonden. De bewoners van het pand konden zichzelf in veiligheid brengen.