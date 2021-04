Uittip tijdens de verlengde paasvakantie: Mini-Europa in Brussel

Deze week heeft Mini-Europa opnieuw de deuren geopend. Het park was de voorbije maanden dicht door de coronacrisis, maar kan nu eindelijk vooruit kijken. Zeker nu de toekomst van Mini-Europa op de Heizelvlakte verzekerd is.

Lange tijd hing Mini-Europa een definitieve sluiting boven het hoofd. Maar begin dit jaar kreeg het park met miniatuurversies van tal van bekende Europese gebouwen te horen dat het alsnog wordt opgenomen in de plannen van Neo, de nieuwe stadswijk die op de Heizel uit de grond zal rijzen. Deze week ontwaakte Mini-Europa uit een lange wintercoronaslaap en lokte meteen heel wat bezoekers. "Ik heb vorige week meteen mijn tickets gereserveerd", zegt bezoeker Ken. "Ik wist dat het een mooie dag ging worden, de kinderen waren thuis, met zo'n weer is het in deze tijden de ideale paasactiviteit."

Mini-Europa rekent de komende maanden vooral op Belgische toeristen. "Driekwart van onze bezoekers komen normaal uit het buitenland, maar bijna alle touroperators hebben hun reizen naar ons land geannuleerd", zegt Thierry Meeus, CEO van Mini-Europa. "Nu we zeker zijn dat we hier in Brussel mogen blijven, maken we plannen voor de toekomst. Eén van de nieuwigheden wordt de integratie van de Brexit in het park. Ook de link naar de huidige coronacrisis hebben we op een originele manier proberen te verwerken in het park."