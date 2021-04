Ultramodern logistiek gebouw op Brucargo speelt sleutelrol in vervoer vaccins

Op Brucargo is deze week een nieuw logistiek gebouw in gebruik genomen. In het ultramodern complex is een grote oppervlakte aan gekoelde opslagruimtes. “Dat speelt nu al een sleutelrol in het vervoer van COVID-19-vaccins”, klinkt het bij Brussels Airport.

Het nieuwe complex in de logistieke zone van Brussels Airport is 50.000 m² groot en biedt onderdak aan Kuehne+Nagel, WorldWide Flight Services en Expeditors. “De nieuwe infrastructuur is ook specifiek aangepast voor de afhandeling van farmaceutische producten en in het bijzonder vaccins”, vertelt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport. “Met ruim 30.000 m² aan gekoelde opslagruimte is Brussels Airport één van de belangrijkste luchthavens op dat gebied. Met de nieuwe faciliteit kan het bedrijf Expeditors een sleutelrol spelen in het vervoer van COVID-19-vaccins en aanverwante medische hulpmiddelen.”​

Foto: Brussels Airport