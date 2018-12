Uniek: Alison Van Uytvanck tennist samen met broer Shaun

Alison Van Uytvanck uit Grimbergen is in het land en speelde dit weekend een gemengd dubbeltornooi in de Park Tennis Klub van Vilvoorde. Ze deed dat met niemand minder dan haar broer Shaun. Van Uytvanck won in oktober nog het WTA-toernooi in Luxemburg. Dat deed ze in het damesdubbel samen met haar vriendin Greet Minnen. Ging het gisteren met haar broer even vlot?

Vaak vertoeft ze in het buitenland voor één of ander tornooi, maar vandaag is ze in de tennisclub van Vilvoorde. Hier begon Alison te tennissen toen ze 4,5 jaar oud was. Dat Alison hier is, heeft alles met haar broer te maken. “Ik had niks te doen dit weekend, dus stemde ik toe toen hij vroeg om samen een toernooi te doen,” zegt ze.

Normaal rust Van Uytvanck in deze periode uit na een slopend seizoen, maar voor een dubbeltornooi met haar broer Shaun maakt ze graag tijd. Vooral omdat het voor beiden een heel speciaal moment is. “Het is de eerste keer dat we samen spelen, denk ik, dus dat was wel leuk”, aldus Van Uytvanck.

Broer Shaun geeft les in de Vilvoordse club. “Al heeft zij mij vandaag wel les gegeven,” lacht hij. Sowieso is het fijn om een wedstrijd te spelen op dit niveau, zegt Alison: “En het niveau was beter dan verwacht,” klinkt het.