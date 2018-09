De zes stedelijke basisscholen uit Vilvoorde richten sinds dit schooljaar een gezamenlijke taalbadklas in voor anderstalige leerlingen die op latere leeftijd arriveerden en geen recht hebben op de OKAN-klas (onthaalklas anderstalige nieuwkomers). Het gaat volgens Jo De Ro (Open Vld), Vlaams parlementslid en Onderwijsschepen in Vilvoorde, om een primeur voor Vlaanderen.

Uniek in Vlaanderen: zes scholen richten gezamenlijke taalbadklas in

De taalbadklas is bedoeld voor kinderen die op oudere leeftijd met hun ouders uit Brussel of Wallonië naar Vilvoorde verhuizen en nog nooit Nederlands spraken. Dit stelt de leerkrachten voor zware problemen. "Begin dan maar als juf in het vierde of zesde leerjaar. Dat is eigenlijk het onmogelijke vragen," aldus De Ro. De onderwijswetgeving maakt al jaren de organisatie van taalbadklassen mogelijk, maar deze worden in tegenstelling tot de OKAN-klassen niet gesubsidieerd. "Dat maakt dat de wettelijke mogelijkheid in de praktijk dode letter blijft," aldus De Ro.

Bij juf Lotte

De zes stedelijke basisscholen in Vilvoorde vonden een oplossing door een aantal lestijden samen te leggen en zo een juf in de centrale school De Kinderkoppen met deze groep kinderen aan de slag te laten gaan. "Concreet zitten tien kinderen van het tweede leerjaar tot en met het zesde leerjaar basisonderwijs uit drie van de zes scholen drie voormiddagen per week samen in de klas bij juf Lotte om Nederlands te leren. De rest van de week zitten ze gewoon in de klas en de school waar ze ingeschreven zijn," aldus De Ro.

In een mededeling roept De Ro op dit voorbeeld te volgen. "Lokaal kan men door samenwerking en door het maximum te halen uit de middelen die men heeft het verschil maken. Als inrichtende machten en schoolbesturen hebben we immers heel veel vrijheid in Vlaanderen om te vernieuwen, om eigen accenten te leggen, om zaken op maat van de eigen context aan te pakken. Engels in het basisonderwijs? Frans vroeger dan het vijfde leerjaar? Taalbaden? Brugfiguren? Praat er niet langer over: doe het gewoon," aldus de onderwijsschepen.

