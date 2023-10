UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel roept op tot betere communicatie en herziening hinderpremie bij (wegen)werken

De voorbije weken werden tal van ondernemers verrast door wegenwerken. Zo werden ondernemers in Sterrebeek geconfronteerd met een plotse start van de werken aan de Mechelseseteenweg door de Werkvennootschap. UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel vraagt om voorafgaand aan belangrijke infrastructuurwerken altijd in dialoog te gaan met ondernemers en tijdig te communiceren over de hinder, de aanpak en de timing.

Tijdige communicatie en duidelijke signalisatie

UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel is niet tegen broodnodige investeringen in infrastructuur. Het is de hardware van onze economie die ook aandacht verdient. Maar handelaars en ondernemers zijn niet alleen gebruikers van infrastructuur. Toegangswegen zijn ook essentieel om klanten, leveranciers en personeel ter plaatse te krijgen. Daarnaast kan het wegvallen van internet, elektriciteit of water het uitvoeren van de activiteiten tijdelijk onmogelijk maken. De negatieve gevolgen van werken op ondernemingen kunnen bijgevolg zeer groot zijn.

“Enkele evergreens bij (wegen)werken zijn niet moeilijk, alleen vragen ze een inspanning om ondernemers tijdig en volwaardig te betrekken. Ondernemers denken graag mee over na over hoe de impact van werken tot een minimum beperkt kan worden”, aldus Elke Tielemans, directeur UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel. “Door informatie vooraf te verspreiden kunnen ondernemers zich beter voorbereiden. Ook communicatie tijdens de werken (fasewissels, onverwachte gebeurtenissen, vertragingen) helpt om zich beter te organiseren en de impact te beperken. Een duidelijk aanspreekpunt is voorts belangrijk. En hou tot slot rekening met specifieke noden.”

Zo zal een begrafenisondernemer zijn zaak moeten kunnen bereiken en moeten zelfstandige zorgverstrekkers steeds patiënten kunnen bereiken. Een goede bereikbaarheidssignalisatie is voorts essentieel voor klanten en leveranciers. Doorgaand verkeer kan zo vermeden worden in de werfzone.

Hinderpremie

Ondernemers met maximaal 9 werknemers die voornamelijk actief zijn in de retail of horeca kunnen bij hinder door openbare werken beroep doen op een eenmalige hinderpremie van 2000 euro. Maar die wordt volgens UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel te beperkt toegekend.

Elke Tielemans: “De premie is gericht op ondernemers in de werfzone zelf. Ondernemingen die buiten de werfzone vallen en ook vaak grote hinder ondervinden, hebben er geen recht op. Kijk maar naar de situatie bij de aanvaring van de brug Humbeek-Sas. Bovendien hebben ondernemingen met meerdere vestigingen slechts recht op 1 premie, ook wanneer er meerdere vestigingen binnen hetzelfde jaar met zware hinder te maken hebben.”

De lijst van NACE-codes die in aanmerking komen is bovendien beperkt. Er zijn beroepen waarbij de vlotte toegang voor klanten of patiënten tot de bedrijfsruimtes van belang is, maar er enkel een mogelijkheid is op een sluitingspremie. De werkzaamheden stilleggen is voor de meeste ondernemers niet haalbaar, terwijl kosten blijven doorlopen en opbrengsten beperkt worden.

Een uitbreiding van de hinderpremie naar meerdere sectoren en een uitgebreide zone dringt zich dus op volgens UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel.

