Unizo wil meer bedrijventerreinen in het Pajottenland: “Ondernemers verdienen ruimte”

Werkgeversorganisatie Unizo wil meer ruimte voor bedrijventerreinen in het Pajottenland. Vandaag zijn die er in de regio bijna niet. “We willen van de streek geen nieuwe industriële hotspot te maken, maar ruimte voor kleine en middelgrote ondernemingen is belangrijk”, zegt Elke Tielemans van Unizo.

Ruimte om te ondernemen in Vlaams-Brabant is schaars. Uit cijfers blijkt dat er in onze provincie 87 hectare actief aanbod aan bedrijventerreinen is. Het arrondissement Halle-Vilvoorde herbergt bijna 90 procent van dit aanbod. Maar in het Pajottenland is er zo goed als geen beschikbare bedrijfsruimte. Zo is er geen enkele beschikbare hectare in Gooik, Galmaarden, Herne en Lennik en slechts een verwaarloosbaar aanbod in Pepingen.

Volgens Unizo is het aanbod problematisch. “Starters vinden vlot de weg naar Vlaams-Brabant met nog steeds hoge oprichtingscijfers. Maar wat als zij groeien? Ondernemingen die uitbreiden, kunnen dit niet altijd op hun bestaande locatie”, zegt Elke Tielemans van Unizo. “Uitwijkmogelijkheden voor deze kmo’s zijn in de directe omgeving vaak te beperkt of onbestaande.”

Volgens Unizo is er dan ook nood aan nieuwe duurzame intergemeentelijke bedrijventerreinen in het Pajottenland. “Anderzijds moet er nog meer ingezet worden op het optimaliseren van de ruimte en het bestaande vastgoed bestemd voor ondernemen,” meent Elke Tielemans. “Het zorgt voor lokale tewerkstelling en heeft een positief effect op de mobiliteit, leefbaarheid, aantrekkelijkheid maar ook welvaart in de gemeenten.”