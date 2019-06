UPDATE: Explosieven langs sporen: verdachte opgepakt

Er is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de verdachte pakketten die vandaag werden gevonden langs de sporen tussen Ternat en Jette, dat meldt het Brusselse parket. De verdachte wordt vanavond nog verhoord. Tussen Jette en Asse en tussen Jette en Ternat lag het treinverkeer vanmiddag enkele uren stil, nadat op het middaguur een verdacht pakket was gevonden langs de sporen. Rond half vijf kwam het spoorverkeer langzaam terug op gang, maar de avondspits verloopt met de nodige vertragingen.

Het treinverkeer op de bewuste lijnen werd rond half vijf hervat, maar met gevolgvertragingen. Het pakket met kleine explosieven zat in een plastic zak die de politie, in het kader van een gerechtelijke zoekactie, vond langs de sporen ter hoogte van de brug over de Tentoonstellingslaan in Jette; in de buurt van het Laerbeekbos. Ontmijningsdienst Dovo werd erbij gehaald om de pakketten te onderzoeken. Die explosieven worden nu gecontroleerd tot ontploffing gebracht.