Komiek Urbanus wordt volgend jaar 75 en viert dat met een nieuw project. Hij gaat opnieuw touren met de mannen van de Fanfaar, een Vlaamse rockband uit Brussel. Urbanus deed zijn plannen uit de doeken in CC Westrand in Dilbeek, de plek waar hij zijn eerste solo show gaf.

Het verjaardagsfeest van Urbanus wordt een reeks zomershows. “Die gasten van de Fanfaar spelen mijn hits zo goed dat ik ermee kan optreden op festivals,” zegt hij.” Urbanus mikt hoge ogen, want in de zomer zijn de reguliere culturele centra en theaters gesloten. Of hij zijn eerste festivalticket op zak heeft, is niet duidelijk. Maar de ambitie is er dus wel. Tien jaar geleden speelde Urbanus al met de Fanfaar op Pinkpop en Dranouter.