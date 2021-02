Vaccinatiecentrum Bolwerk bijna klaar: “Cultuur verhuist naar andere plekken in de stad”

Net als alle andere vaccinatiecentra in onze regio is ook dat van CC Het Bolwerk in Vilvoorde zo goed als klaar. Hier zullen straks inwoners van Vilvoorde en Machelen gevaccineerd worden. Daardoor zijn er de komende maanden wel geen culturele activiteiten mogelijk. De stad Vilvoorde heeft wel een alternatief programma uitgewerkt.

In Het Bolwerk zullen vanaf maart 45.000 inwoners uit Vilvoorde en Machelen twee keer een coronavaccin toegediend krijgen. “We hebben Het Bolwerk gekozen omdat heel veel mensen te voet naar de locatie kunnen komen”, zegt burgemeester Hans Bonte. “Het cultureel centrum deed tijdens de eerste coronagolf in het voorjaar al dienst als triagecentrum. We gaan ook werken met enkele sleutelfiguren. Zij moeten de bevolkingsgroepen die voor ons minder bereikbaar zijn overtuigen om zich te laten vaccineren.”

Dat vaccineren wordt een werk van lange adem, zeker nu de toelevering van vaccins sputtert. Dat betekent dan ook geen cultuuractiviteiten de komende maanden. “We hebben een alternatief programma uitgewerkt voor als die opnieuw mogen doorgaan. Er wordt gedacht om in De Kruitfabriek en op de Asiat-site activiteiten te organiseren en er worden evenementen in openlucht uitgewerkt”, zegt Bonte. “Laat ons met z’n allen hopen dat we elkaar heel snel elkaar opnieuw kunnen ontmoeten op die culturele activiteiten, al zal dat tijdelijk niet in Het Bolwerk zijn.”