Vaccinatiecentrum Dilbeek richt pop-up op

Inwoners van Dilbeek en Ternat kunnen zich volgende week zonder afspraak laten vaccineren in een pop-upvaccinatiecentrum in Itterbeek. “Enkel wie nog geen eerste dosis heeft gekregen en ouder is dan 18 jaar kan maandag en donderdag langskomen voor een vaccin van Johnson & Johnson”, verduidelijkt het vaccinatiecentrum.

Net zoals in vele vaccinatiecentra zijn er in Dilbeek een aantal dosissen van het Johnson & Johnson-vaccin op overschot. “Alle 41-plussers zijn intussen gepasseerd. Ook alle jongeren die via Qvax hebben aangegeven dat ze dat specifieke vaccin willen, hebben een prik gekregen.”, laat het vaccinatiecentrum weten. “Maandag en donderdag tussen 10 en 19 uur kan elke inwoner van Dilbeek en Ternat boven de 18 jaar zonder zich vooraf te registeren langskomen."

De vaccinaties zullen plaatsvinden in een pop-upvaccinatiecentrum in het oude schoolgebouw aan Keperenberg in Itterbeek en dus niet in het vaccinatiecentrum in de voormalige doe-het-zelfzaak Royer. “We zetten een mobiele ploeg in”, klinkt het bij het vaccinatiecentrum. Jongeren onder de 18 jaar en personen die hun eerste dosis al gehad hebben, zullen niet in aanmerking komen voor een prik van Johnson & Johnson. “Wie al een uitnodiging voor later heeft ontvangen of eerder een afspraak gemist of geweigerd heeft voor de eerste dosis, is wel welkom”, vult het vaccinatiecentrum aan. “Geïnteresseerden moeten enkele hun identiteitskaart meenemen.”​