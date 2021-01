Vaccinatiecentrum Kampenhout operationeel: "wachten op vaccins"

Het vaccinatiecentrum op de site van de oude witloofveiling in Kampenhout is klaar. Zes gemeenten en twee eerstelijnszones sloegen er de handen in elkaar om vanaf half februari hun inwoners zo vlot mogelijk te kunnen inenten tegen het coronavirus. "Het is wachten op de vaccins, want eigenlijk kunnen we morgen al beginnen," aldus burgemeester Kris Leaerts (CD&V) van Kampenhout.