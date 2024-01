Vader en dochter lopen jaarlijkse veldloop Atletiekclub Grimbergen

Geert Mariën is trainer bij de langeafstandslopers van Atletiekclub Grimbergen en zijn dochter Laura is één van die lopers. Ze trainen vaak samen en de jaarlijkse veldloop is een vaste afspraak. “Het is een parcours dat toch wel wat bergop en bergaf gaat. Gezien de weersomstandigheden van de voorbije weken, is het nu ook wel wat zwaarder. Er zijn twee stroken bij in modder,” aldus Geert.