Van Eyken en Boigelot definitief schuldig aan moord

Het hof van beroep in Bergen zal niet oordelen over de schuldvraag in het proces tegen Christian Van Eyken en Sylvia Boigelot. Het rechtscollege heeft het verzoek van de voormalige burgemeester van Linkebeek en zijn vrouw afgewezen. Daardoor is het koppel definitief schuldig aan de moord op Marc Dellea.

In de zomer van 2014 werd Marc Dellea vermoord aangetroffen in zijn appartement in Laken. Onderzoekers wijzen zijn toenmalige vrouw Sylvia Boigelot en gewezen burgemeester van Linkebeek en Vlaams Parlementslid Christian Van Eyken aan als verdachten. Boigelot was parlementair medewerker van Van Eyken. De twee hadden ook een verhouding. Het koppel heeft altijd ontkent betrokken te zijn bij de moord, maar werd zowel in eerste aanleg als in beroep veroordeeld.

Volgens de advocaten van Van Eyken en Boigelot verhoogde het hof van beroep de straf van 23 naar 27 jaar cel, omdat het koppel na hun veroordeling door de correctionele rechtbank niet tot inkeer was gekomen en nadien beroep had aangetekend. De verdediging trok naar het Hof van Cassatie, dat in juni het arrest van het Brusselse hof van beroep gedeeltelijk verbrak. Daardoor moet het hof van beroep in Bergen zich buigen over de strafmaat. De advocaten van de beklaagden probeerden via een verzoek bij het Grondwettelijk Hof ook een nieuwe uitspraak over de schuldvraag af te dwingen. Maar dat verzoek werd afgewezen door het hof van beroep. Eind maart start een nieuw debat over de straf.