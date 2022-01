Steven Van Gucht geeft in onze nieuwsuitzending een woordje uitleg bij de huidige coronasituatie. De viroloog vindt een versoepeling van het quarantainebeleid geen goed idee. “Niet de quarantaineregels, maar het virus is verantwoordelijk voor het stijgend aantal besmettingen op scholen”, aldus Van Gucht.

Van Gucht over stijgende besmettingen: ‘Niet quarantainebeleid, maar virus is verantwoordelijk'

In het onderwijs gaan steeds meer stemmen op om de quarantainemaatregelen te versoepelen. Steeds meer klassen moeten sluiten door het toenemende aantal besmettingen. “Dat is in het nadeel van leerlingen die niet ziek zijn of negatief testen”, klinkt het bij de vrije centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s). Versoepelen is volgens Van Gucht geen goed idee: “We zullen door de zure appel moeten bijten”.

Toch is de viroloog hoopvol voor de toekomst. “Een exacte datum voor het einde van deze golf kan ik niet voorspellen, maar ik verwacht een zorgeloze lente en zomer”, klinkt Van Gucht optimistisch. “De vijfde golf zal niet de laatste zijn, maar de impact van nieuwe varianten zal wellicht minder ingrijpend zijn en onze immuniteit zal verbeteren.”

Het volledige interview met viroloog Steven Van Gucht kan u vanavond bekijken in ons nieuws.