Van Langenhove komt niet opdagen op proces Schild & Vrienden: “Ik kan geen eerlijk proces krijgen”

In Gent is vandaag het proces gestart tegen leden van Schild & Vrienden. Grote afwezige in de rechtbank is kopstuk Dries Van Langenhove uit Opwijk. Hij is van mening dat hij geen eerlijk proces krijgt en kondigt nu al aan in beroep te gaan. “Ik heb samen met mijn advocaat besloten om mijn pleidooi te behouden voor het Hof van Beroep, waar we hopelijk wel een eerlijke kans zullen krijgen”, zegt Van Langenhove.

Voor de Gentse rechter staan leden van Schild & Vrienden terecht voor onder meer negationisme, inbreuken op de racismewetgeving. Van Langenhove staat ook terecht voor verboden wapenbezit, want bij een huiszoeking in de nasleep van de Pano-reportage werd bij de Opwijkenaar een pepperspray gevonden. Samen met zes andere verdachten staat hij terecht, maar het kopstuk van Schild & Vrienden is niet aanwezig in de rechtbank.

“Hoewel ik ten gronde vind dat meningen en grappen nooit voor de rechtbank zouden mogen komen, heb ik de afgelopen zes jaar reikhalzend uitgekeken naar het moment dat ik eindelijk een eerlijke kans zou krijgen om mij te verdedigen voor de rechtbank. Mijn teleurstelling was dus heel groot, iedere keer dat het onderzoek en de rechtsgang werden vertraagd. Mijn teleurstelling is echter nog veel groter nu blijkt dat die eerlijke kans mij in eerste aanleg wordt ontnomen. Met rechter Jan Van den Berghe, die overduidelijk van uiterst linkse signatuur is en met gesjoemel werd aangesteld, kan ik geen eerlijk proces krijgen”, verklaart Van Langenhove zijn afwezigheid.

In theorie riskeert Van Langenhove tot vijf jaar cel, maar de kans is klein dat hij die straffen zal krijgen. Van Langenhove laat zich verdedigen door zijn advocaat Hans Rieder. “In samenspraak met mijn advocaat heb ik besloten om mijn pleidooien te behouden voor het Hof van Beroep, waar we hopelijk wel een eerlijke kans zullen krijgen”, besluit Van Langenhove.