Alison Van Uytvanck en Greet Minnen zijn uitgeschakeld in de eerste ronde van het dubbelspel op de Australian Open. De Grimbergse tennisster en haar partner verloren van een Japans duo.

Shuko Aoyama en Ena Shibahara waren in twee sets te sterk voor Van Uytvanck en Minnen. Na ruim anderhalf uur stond het 7-5 en 7-6. “Er zat meer in, maar hun ervaring heeft de doorslag gegeven”, reageert Minnen na afloop. “Zij dubbelen voortdurend samen en wij slechts heel sporadisch.”

Ook in het enkelspel zijn beide speelsters uitgeschakeld. Van Uytvanck raakte in de eerste ronde niet voorbij de Française Ferro, Minnen strandde bij haar Grand Slamdebuut in de tweede ronde.