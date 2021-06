Van Uytvanck schrijft toernooi Nottingham op haar naam

Alison Van Uytvanck heeft het ITF-toernooi in Nottingham gewonnen. In de finale versloeg de Vilvoordse Arina Rodionova in twee sets.

Van Uytvanck moest het op weg naar de finale onder meer opnemen tegen Greet Minnen. Ze klopte haar vriendin in twee sets (6-4 en 6-4). Ook in de finale had de Vilvoordse slechts twee sets nodig. Tegen de Australische Rodionova werd het 6-0 en 6-4. Door de overwinning in Nottingham kan Van Uytvanck met vertrouwen uitkijken naar Wimbledon. Het grandslamtoernooi gaat volgende week van start.