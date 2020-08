Van Wilder snelt naar brons op EK tijdrijden voor beloften

Van Wilder had even de beste chrono op het Europees kampioenschap tijdrijden voor beloften in het Franse Plouay. De renner uit Opwijk legde het heuvelachtige parcours van 25,6 kilometer af in 31 minuten en 26 seconden. Andreas Leknessund, die Noors kampioen bij de profs is, dook niet veel later 28 seconden onder de tijd van Van Wilder. Ook de Zwitser Stefan Bissegger was net iets sneller dan de Opwijkenaar. Van Wilder, die een profcontract bij Team Sunweb heeft, moet vrede nemen met de derde plaats.