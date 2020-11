Van Wymersch over eerste boek: “Dit is het verhaal van veel mensen in een kwetsbare en kansarme positie”

In de lente van 2018 neemt Elvire contact op met Ine Van Wymersch omdat ze inzage wil krijgen in haar jeugdrechtbankdossier. Het leven van de vrouw kent verschillende struikelblokken en uitschuivers. Elvire komt in aanmerking voor euthanasie wegens ondraaglijk psychisch lijden, maar ze moet van de psychiaters in een brief aan haar drie kinderen uitleggen waarom ze euthanasie aanvraagt. “Elvire vertelt terloops dat ze haar verhaal zelf niet kan opschrijven, ze is analfabeet”, blikt Van Wymersch terug op één van de gesprekken. “Die zin is mij wekenlang blijven achtervolgen”.

Van Wymersch biedt aan om de brief neer te pennen. Die brief wordt uiteindelijk een boek. “Hoe meer Elvire vertelde, hoe meer ik het gevoel kreeg: dit is niet het verhaal van één vrouw, maar het verhaal van zo veel mannen en vrouwen in een kwetsbare en kansarme positie”, aldus Van Wymersch. “Door het verhaal van Elvire te vertellen, wil ik niet alleen haar een stuk waardigheid teruggeven, maar ook maatschappelijk iets betekenen.”