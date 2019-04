Van Wymersch wil af van wet die taalgebruik rechtszaken regelt

Halle-Vilvoorde is het enige arrondissement in ons land dat geen eigen rechtbank heeft. Processen moeten in Brussel gevoerd worden en de verdachten kunnen kiezen of hun zaak in het Nederlands of in het Frans behandeld wordt.

De nieuwe procureur des konings in Halle-Vilvoorde Ine Van Wymersch wil de taalwet afschaffen. Volgens haar zal dat de pakkans van criminelen verhogen. Ook wil ze een rechtbank die meer voeling heeft met de regio.

Eerder riepen de burgemeesters uit de regio, samengebracht in het Toekomstforum, al op om een eigen rechtbank te installeren in Halle-Vilvoorde. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) vindt dat eerst de taalkwestie moet worden aangepakt.