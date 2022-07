Vanaf maandag nieuwe fase van herinrichting Bergensesteenweg

Vanaf dinsdag 2 augustus gaat een nieuwe fase in van de grote herinrichtingswerken van de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw. Tijdens de werken blijft verkeer op de Bergensesteenweg altijd mogelijk in de twee richtingen, maar dan wel over versmalde rijstroken.

Het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw gaan vanaf dinsdag 2 augustus opnieuw aan de slag op de Bergensesteenweg (N6) in Sint-Pieters-Leeuw. “De komende maanden wordt er op verschillende plaatsen gewerkt aan de volgende fases van de grote herinrichting van de gewestweg, te beginnen met het stuk tussen de Ruisbroeksesteenweg en de Burgemeesterstraat”, laat Anton De Coster van het Agentschap Wegen en Verkeer weten. “Eerst wordt gewerkt op de weghelft richting Halle, enkele maanden later is de weghelft richting Brussel aan de beurt. Dit stuk wordt helemaal in het nieuw gestoken, zowel onder als boven de grond. Ondergronds komt een gescheiden riolering, boven de grond krijgt de weg brede fiets- en voetpaden, veilige kruispunten en een parkeerstrook met groenvakken. Een week later, op maandag 8 augustus, start verderop de Bergensesteenweg een tweede werf. Tussen de Groot Bijgaardenstraat en de Edward de Baerdemaekerstraat start drinkwaterbedrijf Farys met de aanleg van een nieuwe drinkwaterleiding.” Met de auto zal je de Bergensesteenweg altijd in beide richtingen kunnen gebruiken. “Ter hoogte van de werken moet het verkeer wel aan beperkte snelheid over één versmalde rijstrook in elke richting. Om de doorstroming te verzekeren, is het in de werfzone niet mogelijk de Bergensesteenweg over te steken. Linksafslaande bewegingen - waarbij je de Bergensesteenweg moet oversteken - houden het verkeer op en zouden voor lange files zorgen. Daarom worden er enkele keerpunten ingericht waar je kan omkeren naar de andere weghelft. De straten die uitkomen in de werfzone worden afgesloten, om er te geraken volg je een lokale omleiding”, geeft De Coster nog mee.