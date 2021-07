Vanavond vaccinatie met J&J zonder afspraak in Skyhall

De inwoners van Zaventem, Kraainem en Wezembeek-Oppem krijgen straks de kans om zich zonder afspraak te laten vaccineren met een Johnson & Johnson-vaccin. “Ook wie al een afspraak heeft om binnenkort eerste ander eerste vaccin (AstraZeneca of Pfizer) te krijgen komen in aanmerking voor een Johnson & Johnson-vaccin”, klinkt het in het vaccinatiecentrum Skyhall in Zaventem. “Het inhaalmoment op 1 juli tussen 17u en 21u is dus een unieke kans voor iedereen om volledig gevaccineerd aan de zomer te beginnen en zich met 1 prik te beschermen tegen de gevaren van het coronavirus.”