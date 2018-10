Vandaag al D-day voor FP Halle-Gooik

FP Halle-Gooik heeft zijn eerste partij in de Main Round van de de Uefa Futsal Champions verloren. Tegen Benfica werd het 3-5. Vanavond staat het op eigen veld, in De Bres in Halle, al voor een cruciale match tegen Kb United uit Parijs.

Futsal Project Halle-Gooik ontvangt dezer dagen drie kleppers in De Bres in Halle. In een loodzware poule van de Main Round van de Futsal Champions League speelt het drie toppers: de eerste daarvan verloren de Pajotten gisteren met 3-5 van de Portugese grootmacht Benfica. De thuisploeg scoorde via Diogo, Alessandro Patias en een own-doelpunt van Benficaspeler Coelho. Een verslag van deze wedstrijd zie je vanavond in ons nieuws.

Straks om 20u spelen de Pajotten thuis de cruciale wedstrijd tegen het Parijse KB (Kremlin Bicêtre) United, dat zijn openingswedstrijd met 4-2 verloor van Barcelona. Om zich te redden in deze poule, moet Halle-Gooik de punten thuis houden. Vrijdag serveren we uiteraard ook van deze wedstrijd beelden in ons journaal.

(Foto: Facebook FP Halle-Gooik)