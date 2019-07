Vandaag warmste dag ooit?

Het hitterecord van 39,9 graden dat gisteren in Kleine-Brogel in Limburg werd gemeenten is waarschijnlijk van korte duur. "Vandaag kan het op sommige plekken stijgen tot 41 graden. De gevoelstemperatuur piekt vanmiddag zelfs tot 48 graden Celsius", meldt Noodweer Benelux.

Het KMI kondigde eergisteren voor het eerst code rood af voor hitte. Vandaag bereikt de hittegolf zijn hoogtepunt. “Bij dergelijke extreem hoge temperatuurwaarden moeten bepaalde maatregelen genomen worden: veel drinken, het zoutgehalte op peil houden, veel rusten, in een gekoelde ruimte verblijven, vochtige doeken gebruiken in geval van uitdroging, rechtstreekse zonnestralen vermijden”, klinkt het op de website van het KMI. “Onderneem actie om jezelf, anderen en indien mogelijk jouw bezittingen in veiligheid te brengen en volg de raadgevingen van de bevoegde overheid strikt op.”