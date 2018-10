In Beersel is het vooral uitkijken naar de tweestrijd tussen huidig burgemeester Hugo Vandaele van CD&V, en lijsttrekker voor N-VA en Vlaams minister Ben Weyts. RINGtv was erbij toen ze vanochtend hun stem uitbrachten.

Vandaele versus Weyts in Beersel

Zes jaar geleden verwezen CD&V, sp.a-Groen en Open VLD Ben Weyts en de N-VA naar de oppositiebanken. En dat heeft burgemeester Hugo Vandaele van CD&V zich nog niet beklaagd. “Een voorakkoord is er niet, maar ik steek niet onder stoelen of banken dat ik tevreden ben over de samenwerking met de coalitiepartners de voorbije zes jaar”, aldus Hugo Vandaele. “Als de kiezer mij het vertrouwen geeft, dan wil ik er als burgemeester graag nog een legislatuur bij doen.”

Als het van Ben Weyts en z’n N-VA-lijst afhangt, komt er een einde aan de huidige coalitie. “Ik ben ervan overtuigd dat wij Beersel beter kunnen besturen dan nu het geval is. Maar voor een partij als N-VA is het niet makkelijk in een gemeente waar zo veel Franstaligen wonen”, aldus Weyts.

Een verslag van de stembusgang in Beersel zie je vanaf 15u op RINGtv.