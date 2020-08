Vandalen beschadigen pas geplaatste speeltuin

Een speeltuin in de Flieterkouter in Tollembeek is de avond na de officiële opening beschadigd. De bevoegde schepen wil camera’s laten plaatsen aan het speelplein.

De speeltuin werd woensdag geplaatst in de woonwijk Flieterkouter in de Galmaardse deelgemeente Tollembeek. Amper twee dagen later werden vernielingen aangebracht op het speelplein. “Een tiental jongeren hebben vrijdagavond de toestellen ‘stevig uitgetest’, maar gelukkig is er geen schade aan de speeltuigen”, vertelt schepen van Jeugd Marleen Merckaert, “wel werden enkele borden met richtlijnen vernield. De jongeren maakten ook veel lawaai en lieten afval achter.” De politie werd verwittigd.

Merckaert gaat op het schepencollege voorstellen om camera’s te plaatsen op het speelplein. Ze twijfelt eraan om toestellen voor jongeren tussen 12 en 16 jaar te installeren. “Dat was oorspronkelijk de bedoeling, maar ik ben niet van plan om de speeltuigen zomaar te laten vernielen”, aldus Merckaert. “Bovendien moet deze plek geen overlast veroorzaken voor buurtbewoners.” De gemeente Galmaarden investeerde zo’n 17.000 euro in de speeltuin.