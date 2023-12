Vaste Commissie voor Taaltoezicht: "Taalwetgeving moet worden nageleefd, ook in zorginstellingen"

De Vaste Commissie voor Taaltoezicht ziet de kennis van het Nederlands in zorginstellingen al jaren achteruit gaan en benadrukt dat de taalwetgeving moet worden nageleefd. Dat zegt voorzitter Emmanuel Vandenbossche naar aanleiding van het overlijden van baby Cisse in Roosdaal. De baby werd door de hulpdiensten van het Erasmusziekenhuis in Brussel afgevoerd naar het Koningin Fabiolaziekenhuis in Brussel, nadat hij onwel werd. Maar geen enkele zorgverlener was er Nederlandskundig. Niemand kon de grootouders van de baby dus uitleggen wat er was gebeurd.