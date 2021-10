In Brussel zoeken heel wat mensen een job, en in de Vlaamse Rand zoeken veel bedrijven werknemers, alleen moeten die vaak een woordje Nederlands spreken. De VDAB en Actiris, de Brusselse dienst voor arbeidsbemiddeling, wezen de mensen daarom gisteren tijdens de zondagsmarkt in Anderlecht op het belang van het Nederlands.

VDAB en Actiris zetten samen in op jobs in de Rand

Met een gratis kopje koffie van een mobiele koffiebar wilden Actiris en de VDAB gisteren tijdens de zondagsmarkt in Anderlecht Brusselaars warm maken voor een job in de Vlaamse Rand. “Veel Brusselaars denken dat je perfect tweetalig moet zijn om een job te vinden in de rand rond Brussel, maar dat is fout”, zegt de directeur-generaal van Actiris Caroline Mancel. “Als je een basiskennis Nederlands hebt, dan volstaat dat. Eén job op de drie binnen de Vlaamse rand eist zelfs géén talenkennis. Als je een beetje Nederlands kent, volstaat dat vaak.”

Vlaanderen telt momenteel zo’n 60.000 vacatures. Alleen in de Rand al raken zo’n 3.000 vacatures niet ingevuld. “Zeker door de heropleving van de economie na de coronacrisis is er veel vraag naar werknemers”, zegt Mancel. “Daarboven heb je in Vlaanderen een verouderende bevolking waarbij veel werknemers op pensioen gaan. Brussel daarentegen heeft een heel jonge bevolking is. Vlaanderen heeft die Brusselaar dus echt nodig om de vacatures in te vullen.”