VDAB zet met mobiele kraan nog meer in op knelpuntberoep van kraanman

Behalve een waaier aan opleidingen binnen zijn compententiecentra biedt VDAB ook mobiele opleidingen aan. Dat zijn opleidingen die een specifieke nood beantwoorden van werkgevers, in de regio waar werkzoekenden wonen.

Tot vandaag moesten werkzoekenden met de ambitie om in de kraansector te werken naar het Compententiecentrum voor Montage- en Kraanbediening in Londerzeel op hun opleiding te volgen. Door te investeren in een mobiele kraan kan die opleiding nu ook elders in Vlaanderen ingericht worden.

Het beroep van kraanbestuurder is een knelpuntberoep. Er is dus de garantie op tewerkstelling, zegt Eric Vandewalle, manager industrie bij VDAB: “Door onze samenwerking met Sarens en Mtech+ trekken we de bedrijfswereld binnen in de opleiding. De opleiding is volledig afgestemd op wat de markt vraagt en de werkzoekende is verzekerd van een stageplaats. Als die succesvol is, is de garantie op tewerkstelling zo goed als 100 procent.”