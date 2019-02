Veerboot Humbeek-Sas al goed voor 5.000 passagiers

Uit een navraag blijkt dat de gebruikers van de brug zeer tevreden zijn. Ondanks enkele passagiers vroegen wel om de bedieningsuren aan te passen of uit te breiden, maar de Vlaamse Waterweg behoudt onder omwille van de kostprijs te huidige dienstregeling. Ook de omleidingstrajecten worden goed gevolgd, waardoor de verkeershinder beperkt blijft. Op vraag van gemeente en automobilisten wordt op sommige plekken de signalisatie wel aangepast.

De opgelopen schade is intussen ook in kaart gebracht. De betonnen constructie heeft oppervlakkige schade opgelopen, maar het brugdek is ernstig beschadigd. Vooral aan de draagarmen, waaraan het brugdek wordt opgehesen, en het voetpad is de schade groot. Verder werd ook slijtage vastgesteld. Ook die zal hersteld worden. De Vlaamse Waterweg hoopt de brug nog altijd binnen de vier maanden te kunnen herstellen, wat betekent dat de brug in mei terug operationeel moet zijn.