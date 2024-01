Een nieuw fietspad in de Wolvenstraat in Gooik moet voor een vlotte én veilige verbinding vanuit Gooik, Kester, Leerbeek en Oetingen naar het Gemeentelijk Sportcentrum Koornmolen, naar de voetbalsite en naar de school zorgen. Het volwaardige en vrijliggende fietspad kreeg nu ook een veilige afsluiting, met takken uit gerecycleerde kunststof. Zo kunnen fietsers veilig afgescheiden van het verkeer fietsen.

Veiliger fietsen in de Wolvenstraat in Gooik dankzij afgescheiden fietspad

Samuel Billens, schepen van Mobiliteit, is tevreden met de extra veiligheid: “Veel fietsers maken gebruik van het fietspad in de Wolvenstraat. We doen er dan ook graag alles aan om dit zo veilig mogelijk te maken, met onder andere deze nieuwe afsluiting. De afsluiting bestaat uit takken van gerecycleerde kunststof. Die gaan lang mee, vragen geen onderhoud, veroorzaken geen vuil en er is minder risico dat ze losschieten. Ze raken ook niet aan de breedte van de rijbaan of het fietspad. De hoogte is zo gekozen dat fietsers nog voldoende zichtbaarheid hebben en dat landbouwers nog makkelijk met hun voertuig kunnen doorrijden. Ook de bewoners langs het fietspad kunnen nog perfect hun oprit op- en afrijden. Een geschikte oplossing voor al het verkeer!”

Binnenkort worden er nog reflectoren op de takken aangebracht. Het fietspad in de Wolvenstraat is slechts een van de realisaties uit het Gooikse fietsplan. Het doel van dat plan is om uit te groeien tot één van de beste, zoniet dé beste fietsgemeente van de regio waar het gebruik van de fiets vanzelfsprekend is. Hiervoor is een uitbreiding én een verbetering van de beschikbare fietsinfrastructuur nodig, zodat fietsers zich veilig en comfortabel kunnen verplaatsen.