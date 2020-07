Veiligheidsraad buigt zich over maatregelen

Eén van de versoepelingen was dat evenementen in de buitenlucht vanaf 1 augustus 800 mensen zouden mogen ontvangen, evenementen binnen 400. De Nationale Veiligheidsraad buigt zich over de uitbreiding van de mondmaskerplicht, dat straks mogelijk verplicht wordt op alle openbare plaatsen en bij verplaatsingen in horecazaken. Mogelijk worden cafés en restaurants ook verplicht om klanten te registreren, zodat bij een positieve besmetting met aan contactopsporing kan gedaan worden.

Verder wordt ook gekeken naar mensen die vanuit het buitenland terugkeren naar België. Zij zullen mogelijk 48 uur voor hun terugkeer digitaal een document moeten invullen. Daarnaast worden ook de draaiboeken goedgekeurd voor de lokale besturen. Met dat draaiboek kan een burgemeester optreden als er een besmettingshaard in zijn gemeente blijkt te zijn. De burgemeester kan dan bijvoorbeeld lokaal parken en speeltuinen sluiten, horecazaken sluiten of een gebouw of wijk in lockdown plaatsen.

Op dat draaiboek komt tot slot heel wat kritiek. Veel burgemeester vinden dat ze niet snel genoeg kunnen handelen omdat ze eerst overleg moeten plegen met de provinciegouverneur, lokale en federale overheid voor ze mogen overgaan tot maatregelen. Veel burgemeester vrezen dat op die manier heel wat kostbare tijd verloren gaat.