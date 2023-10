Veldwachter en kompaan in beroep zwaarder veroordeeld voor illegaal jagen Kravaalbos

Het Hof van Beroep in Brussel bevestigt het vonnis tegen twee mannen die op heterdaad betrapt werden toen ze illegaal aan het jagen waren in het Kravaalbos in Opwijk. Dat meldt Vogelbescherming Vlaanderen, dat als burgerlijke partij een schadevergoeding krijgt. In eerste aanleg kregen de twee zes maanden cel met uitstel en een boete van 6.000 euro. Eén van hen krijgt nu zelfs een zwaardere straf.