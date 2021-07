Vandaag kon je in Gaasbeek bij Lennik genieten van een optocht van gemaskerde personages, die waren uitgedost in de prachtigste Venetiaanse kostuums. Het evenement is sinds een paar jaar een traditie.

De traditie startte in 2019 met de eerste Venetiaanse optocht in Gaasbeek. “Bedoeling was om mensen op een andere manier te laten kennismaken met de domeinen van Natuur en Bos. Het was meteen een schot in de roos”, zegt Hilde Groenweghe van Natuur en Bos. Vorig jaar gooide corona roet in het eten. Maar dit jaar was het wel opnieuw mogelijk. In de Museumtuin konden de bezoekers op de foto gaan met de personages.

Meer hierover maandag in ons nieuws.