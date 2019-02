Vercauteren sportief adviseur van OH Leuven

Euvrard en Vercauteren werkten al samen bij Cercle Brugge. Het duo loodste Cercle Brugge vorig seizoen naar de titel in de eerste klasse B. In die reeks is OH Leuven aan een teleurstellend seizoen bezig. OH Leuven staat op de laatste plaats en sprokkelde in de heenronde amper 7 punten uit 10 wedstrijden. Vercauteren wordt samen met Euvrard vanavond voorgesteld op den Dreef.

Voor Vercauteren is het zijn eerste opdracht nadat hij in november aan de deur werd gezet door het Saoedische Al-Batin. Eerder pakte de Dilbekenaar in ons land ook al landstitels met Anderlecht en Genk.