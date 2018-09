Vorige week donderdag kwam de envelop aan bij Arval, een leasingmaatschappij die gevestigd is in het industriepark aan de Ikaroslaan in Zaventem. Toen bleek dat de brief een verdacht wit poeder bevatte, werden meteen de hulpdiensten gealarmeerd. 280 personeelsleden werden geëvacueerd, 4 personen die in aanraking waren gekomen met de inhoud van de brief werden in quarantaine geplaatst.

Nu blijkt dat het om gewoon talkpoeder ging. Wie de brief verstuurde, is nog niet duidelijk.