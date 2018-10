Verdachte dood Frederik Heyvaert in beroep tegen veroordeling

Kevin D.C. uit Merchtem gaat in beroep in tegen zijn veroordeling voor de dood van Frederik Heyvaert uit Malderen. D.C. werd vorige maand veroordeeld tot een effectieve celstraf van tien jaar.

Op 15 maart 2015 waren Kevin D.C. en Frederik Heyvaert naar het dancefestival Age of Love in Gent gegaan. Beide mannen hadden stevig gedronken en ook drugs gebruikt, waarna de avond eindigde in het appartement van de 36-jarige beklaagde uit Merchtem.

Later die nacht schoot Kevin D.C. een kogel door het hoofd van Frederik Heyvaert. Nadien verborg hij het lichaam in zijn bestelwagen. Die stond op een parkeerterrein in de August De Boeckstraat in Merchtem. Het lichaam van Heyvaert werd pas op 9 april teruggevonden.

Kevin D.C. houdt vol dat hij het om een ongeluk gaat, maar de Brusselse correctionele rechtbank denkt daar anders over. De Merchtemnaar werd veroordeeld voor doodslag en kreeg een celstraf van tien jaar opgelegd. Tegen die uitspraak heeft zijn advocaat nu beroep aangetekend.

Door de overvolle agenda van het hof, kan het nog enkele maanden duren voor de zaak opnieuw behandeld wordt.