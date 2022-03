Verdachte dubbele moord Kraainem pas op 12 april voor raadkamer

De Brusselse raadkamer heeft de zaak rond de dubbele moord in Kraainem van vorige week uitgesteld naar 12 april, op vraag van de verdediging. De raadkamer zal zich dan pas buigen over de verdere aanhouding van de 50-jarige man die verdacht van wordt van de moord op zijn 46-jarige vriendin en haar 17-jarige dochter.

Vorige week werden de lichamen van de slachtoffers aangetroffen in hun woning in Kraainem. Uit de autopsie bleek dat ze met messteken om het leven waren gebracht en dat het onmogelijk om een geval van moord en zelfmoord kon gaan. Al snel kwam de 50-jarige partner van de vrouw in beeld als verdachte. Het koppel zou recent uit elkaar zijn gegaan en volgens het parket zijn er voldoende aanwijzingen die wijzen op zijn betrokkenheid.

De man werd door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld en onder aanhoudingsmandaat geplaatst, maar hij ontkent ten stelligste iets met de dubbele moord te maken hebben, zegt zijn advocaat. "Mijn cliënt houdt vol dat hij volledig onschuldig is," zegt meester Dimitri de Béco. "Ik heb verzocht om uitstel van de behandeling van zijn zaak door de raadkamer, om kennis te kunnen nemen van de vele onderzoeksdaden die deze dagen werden of nog worden uitgevoerd, waarvan sommigen doorslaggevend zouden kunnen zijn, en waarvan de resultaten nog bij het dossier moeten worden gevoegd. De zitting is uitgesteld tot 12 april.” Intussen loopt het gerechtelijk onderzoek nog verder.