Verdachte van brutale verkrachting aan Bavaylei Vilvoorde riskeert 18 jaar cel

Op 3 september 2016 werd een vrouw vastgegrepen terwijl ze aan het joggen was op het wandelpad Schoewer aan de Bavaylei in Vilvoorde. De man ging bijzonder brutaal te werk en vernielde de oogkas en het kaakbeen van de vrouw, waarna hij haar ettelijke keren verkrachtte.



De man kon via DNA-sporen worden opgepakt en verscheen vandaag voor de strafrechter. De openbare aanklager eist 18 jaar cel met een bijkomende terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank.



Volgens Jef Vermassen, advocaat van het slachtoffer, toont de man geen enkel schuldbesef en is hij een gevaar voor de maatschappij. De vrouw zelf is nog lang niet over de gruwelijke verkrachting heen. “Ik heb zelden zoiets meegemaakt. Mijn cliënte haar leven is voorbij”, aldus Vermassen. “Ze zegt me dat ze daar in die weide is gestorven en het nu moeilijk heeft om de pijn die ze nog altijd voelt te overleven. Haar prachtige gezin is uit elkaar gevallen. Eigenlijk wil mijn cliënte niet meer leven.”