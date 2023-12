Verdachten dubbele moord Kraainem doorverwezen naar assisen

De twee slachtoffers werden op 24 maart 2022 levenloos aangetroffen in hun woning in de Annecylaan in Kraainem. Ze woonden er samen met de partner en stiefvader van de vrouw en het meisje. Het was de man zelf die de hulpdiensten had verwittigd, toen hij naar eigen zeggen in de hal van de woning een bloedplas had aangetroffen bij zijn thuiskomst. Toen de politie ter plaatse kwam, bleken de onderwijzeres en haar dochter op brutale wijze om het leven te zijn gebracht met een mes.

Uit het onderzoek bleek dat de slachtoffers vermoedelijk werden verdoofd alvorens ze werden vermoord. Aanvankelijk ontkenden de drie moordverdachten hun betrokkenheid bij de feiten, maar eind vorig jaar ging stiefvader door de knieën en bekende hij de opdracht te hebben gegeven voor de dubbele moord op zijn vriendin en haar dochter. De andere verdachten die terechtstaan zijn de vermoedelijke uitvoerder van de moorden en een tussenpersoon.

De raadkamer verwees de drie verdachten vorige maand naar de Kamer van Inbeschuldigingstelling met het oog op een assisenproces en vandaag bevestigde de KI hun doorverwijzing naar het assisenhof. De hele procedure was Nederlandstalig, maar op vraag van de verdediging werd een taalwijziging toegestaan. De drie beschuldigden zullen daardoor niet voor een Nederlandstalige, maar voor een Franstalige volksjury verschijnen. Een datum voor het proces over de dubbele moord is er nog niet.