Verdachten moord uitbater The Pond voor assisen

Het koppel dat verdacht wordt van de moord op Stephane Geens, de uitbater van The Pond in Itterbeek, moet voor het hof van assisen verschijnen. Dat is opvallend, want het parket Halle-Vilvoorde wou het koppel doorverwijzen naar de correctionele rechtbank. Het assisenproces zal waarschijnlijk pas in 2019 starten.

Het koppel dat verdacht wordt van de moord op Stephane Geens, de uitbater van The Pond in Itterbeek, moet voor het Hof van Assisen verschijnen. Dat is opvallend, want het parket Halle-Vilvoorde wou het koppel doorverwijzen naar de correctionele rechtbank. Het assisenproces zal waarschijnlijk pas in 2019 starten.