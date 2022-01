Verdachten plofkraak Zaventem ontkennen betrokkenheid

Twee Nederlanders, die verdacht worden van een plofkraak op het Bpost-filiaal in Zaventem, ontkennen elke betrokkenheid. Het duo verscheen vandaag voor de rechtbank in Brussel. Ze werden opgepakt op basis van DNA-onderzoek.

Op 14 januari 2020 werd een plofkraak gepleegd op het Bpost-filiaal aan de Leuvensesteenweg in Zaventem. Twee of drie daders drongen het postkantoor binnen. Ze pompten de bankautomaat vol met gas om het toestel tot ontploffing te brengen. De daders sloegen op de vlucht met verscheidene geldkoffers met in het totaal 363.000 euro. Dat geld zou volgens Bpost onbruikbaar zijn, omdat alle inktpatronen zouden zijn afgegaan toen de geldkoffers verwijderd werden.

Tijdens het onderzoek werden twee Nederlandse mannen overgeleverd aan ons land. “We troffen DNA-profiel aan op een koevoet die de daders achterlieten in het kantoor. Ook op een slagboom, die ze geforceerd hadden op een bedrijventerrein vlakbij, werd DNA aangetroffen”, verduidelijkt openbaar aanklager Gilles Blondeau. Na een DNA-onderzoek konden twee mannen opgepakt worden in Nederland. Eén van hen wordt verdacht van een andere plofkraak in Duitsland.

Het parket vordert een gevangenisstraf van zes jaar voor beide beklaagden. De verdediging pleit voor de vrijspraak. “Het enige bewijselement van het parket is het DNA van mijn cliënt dat werd aangetroffen op de slagboom. Er is nooit een tegenexpertise uitgevoerd op dat spoor”, stelt meester Anthony Mallego. “Mijn cliënt is nooit in de omgeving gesignaleerd, kent de tweede verdachte niet en een huiszoeking leverde niets op.” Ook de tweede beklaagde ontkent elke betrokkenheid. “Men verdenkt mijn cliënt omdat zijn DNA op de koevoet zit, maar dat bewijst niet dat hij die koevoet hanteerde tijdens de plofkraak of dat hij er aanwezig was”, aldus advocaat Rik Vanreusel. “Er is een mengprofiel aangetroffen, dus ook andere mensen hebben de koevoet aangeraakt.”

Het vonnis valt op 15 februari.