Verdediging drievoudige kindermoord: “Rechter overtuigen van onschuld wordt moeilijk”

De verdediging van Sonja T.M., de moeder uit Lennik die ervan verdacht wordt in 2015 haar drie dochtertjes te hebben vermoord, blijft geloven in de onschuld van de vrouw. Al beseft de verdediging dat het geen makkelijke klus wordt om de rechters daarvan te overtuigen.

In 2015 stichtte Sonja T.M. brand in een bijgebouwtje van haar woning terwijl haar drie kinderen binnen opgesloten zaten. De meisjes van 2, 4 en 6 jaar kwamen daarbij om het leven. In januari werd de vrouw veroordeeld tot 28 jaar cel, maar tegen die uitspraak ging ze in beroep.

“Mijn cliënt heeft nooit ontkend dat ze brand heeft gesticht. Maar tot op vandaag houdt ze vol dat ze niet wist dat de kinderen in het gebouw aanwezig waren. De verdediging houdt dan ook vast aan de stelling die ze blijft volhouden,” zegt haar advocaat Wouter Smet.

Maar volgens de openbaar aanklager is het duidelijk dat het om moord gaat. Zo werden er hoge dosissen kalmeermiddelen in het bloed van de kinderen aangetroffen. “Sonja T.M. heeft haar kinderen verdoofd, naar het lokaal gebracht en opzettelijk brand gesticht. Voor drievoudige kindermoord is geen enkele verzachtende omstandigheid aanvaardbaar,” zegt de advocaat-generaal.

“We ontkennen niet dat het moeilijk wordt om de vrouw vrij te pleiten, gezien het expertisemateriaal en de verschillende getuigenverklaringen. Maar mijn cliënt blijft strijdvaardig. De verdediging moet zich daarachter scharen,” besluit advocaat Wouter Smet.

Het parket eist de maximumcelstraf van 30 jaar en vraagt daarbovenop Sonja T.M. ook twee jaar ter beschikking te stellen van de strafuitvoeringsrechtbank. Daarbij beslist de Miniser van Justitie nadat de straf afloopt van de vrouw, wat er met de vrouw moet gebeuren.

De uitspraak vindt plaats op 26 oktober.