Vergunning voor renovatie Bellemolen Essene

De Bellemolen is vooral bekend van zijn restaurant. In de jaren zeventig kwamen heel wat prominenten eten in de sterrenzaak van Pierre Van Ransbeeck. De watermolen zelf dateert eigenlijk al van de twaalfde eeuw.

Nu staat de zaak leeg en is de hoeve zo vervallen dat sommige stukken op instorten staan. Met het afleveren van de vergunning kan daar verandering in komen. Al is het nog gissen naar de plannen van de eigenaar van de Bellemolen. In Affligem zijn ze in elk geval tevreden met de geplande restauratie, zegt burgemeester Walter de Donder (CD&V) in Het Laatste Nieuws: “De Bellemolen is een merkteken in ons landschap,” klinkt het.